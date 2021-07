Finale de l'Euro à Wembley : ce match que redoutent les autorités

Alors que les brasseurs de la British Beer and Pub Association (BBPA) ont estimé que près de 13 millions de pintes seront vendues dimanche, les craintes sont vivaces. La Metropolitan Police, en charge de la sécurité dans le grand Londres, a augmenté son dispositif et les opérations de police seront "renforcées".

La perspective d'un rassemblement de 65.000 supporters de football dans le stade de Wembley à Londres dimanche soir pour la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie suscite de vives inquiétudes. Et encore davantage les festivités de la "troisième mi-temps", hors du stade, dans un pays où la quasi-totalité des restrictions ont été levées, mais que le variant Delta n'épargne pas, avec près de 30.000 nouveaux cas par jour au Royaume-Uni sur la semaine écoulée.

Pour assister à la rencontre, l'UEFA a obtenu qu'un millier de supporters venus d'Italie soit autorisé à dribbler la quarantaine imposée aux étrangers, à condition de fournir un test PCR négatif, emprunter des vols dédiés et respecter une période d'isolement au retour.

Une hérésie pour certains alors qu'un rapport publié jeudi par l'Imperial College of London a mis en lumière une hausse des cas de Covid bien plus forte à Londres que dans le reste de l'Angleterre, et bien plus forte chez les hommes que chez les femmes, une tendance qui pourrait être liée à l'actualité sportive.