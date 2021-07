Finale de l'Euro : la douche... italienne

Ces mêmes fans qui, comme un disque rayé, ont entonné "Football is coming home" tout au long de la journée et mis fiévreusement l'ambiance aux abords du stade mythique de Wembley. Parfois trop, les autorités londoniennes se trouvant contraintes de rappeler tout ce petit monde à l'ordre. Mais c'était à la hauteur de l'excitation suscitée par ce premier titre qui leur tendait les bras après cinquante-cinq ans de disette. À Wembley, il ne leur a pas fallu attendre longtemps avant de les voir exploser de joie.

Impossible de ne pas avoir entendu l'hymne non-officiel de la sélection aux "Three Lions". Partout dans Londres, a résonné la chanson de The Lightning Seeds écrite en 1996 pour accompagner le retour de l'Euro - et croyaient-ils alors de la Coupe - au pays où est né le football. Dans les vidéos postées dès dimanche après-midi par la sélection anglaise, le sélectionneur Gareth Southgate remerciait déjà les fans de leur soutien, avant même que ne soit sifflé le coup d'envoi de la finale.

Après 1 minute et 56 secondes de jeu, Luke Shaw, le latéral anglais, a donné une longueur d'avance aux siens. Les supporters qui ont réussi à forcer le passage pour pénétrer dans Wembley n'ont même pas eu le temps d'arriver jusqu'aux tribunes quand Wembley implosait littéralement. A la pause, la majorité de supporters anglais croyait bien que le plus dur était fait. Southgate avait réussi son coup, la tête des Azzurri étaient dans le seau, la victoire finale n'était plus qu'une question de (45) minutes. Le DJ du stade avait même déjà prévu d'envoyer "Gareth, you're the one" d'Atomic Kitten, à la gloire de Gareth Southgate.

Mais dans cet Euro, les hommes de Mancini ont montré qu'ils avaient de la ressource. Bonucci plus que les autres encore. Au retour des vestiaires, le tacticien transalpin a revu la copie, et ses hommes ont attaqué pied au plancher. C'est l'orgueilleux défenseur qui, monté aux avants-postes, a poussé au fond des filets un ballon repoussé par Pickford (67e). Suffisant pour envoyer tout le monde en prolongation et faire vaciller les certitudes anglaises. Le "God Save the Queen" repris à l'unisson dès la première période de celle-ci n'a pas impressionné plus que ça les Italiens. Au contraire même.