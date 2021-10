"Ils bousillent le football" : après la défaite face aux Bleus, l'Espagne ne digère pas

REVUE DE PRESSE - Dans leurs éditions du jour, au lendemain, de la victoire des Bleus aux dépens de la Roja en Ligue des nations, les journaux espagnols ne retiennent que le but accepté à Mbappé, marqué dans une situation délicate.

"La Roja ne méritait pas de perdre." Ce lundi, au lendemain de la victoire de l'équipe de France face à l'Espagne en finale de la Ligue des nations, la pilule n'est pas près de passer. Le but signé Mbappé qui a permis aux Bleus de réussir une belle remontada après avoir été menés jusque dans la dernière demi-heure de cette finale fait l'objet de toutes les critiques. Le choix de l'arbitre de la rencontre d'appliquer la loi 11 du règlement de l'Ifab, confirmée ensuite par la VAR, demeure incompréhensible de l'autre côté des Pyrénées. "Un coup dur" titre par exemple Mundo Deportivo, faisant un jeu de mot avec "VAR" et "apalo", et rappelant que "la remontada de la France est parachevée par un but polémique de Mbappé". Pour le quotidien catalan Sport, l'issue de cette finale est tout simplement "une injustice", et si la sélection emmenée par Luis Enrique, "qui a dominé", est tombée, c'est de "manière scandaleuse".

Au chapitre des plus médias les plus amers, Marca se distingue en fustigeant la VAR. "Ils bousillent le football", assène le quotidien sportif madrilène. "L'interprétation incompréhensible de la Var d'une nouvelle et ridicule règle du hors-jeu ruine les espoirs de l'Espagne. Pire encore a été l'explication de l'arbitre à Eric Garcia". "Même les arbitres ne sont pas d'accord", s'exclame Marca.

Pour le "Barcelonais", As, "la Var n'a pas confirmé un hors-jeu manifeste du crack du PSG", précise le journal qui veut aussi souligner que l'avenir appartient à la jeune génération de la Roja.

Le quotidien sportif Superdeporte barre sa une d'un "Sin vArgüenza" (un jeu de mots avec "Var" et "vergüenza", qui signifie donc "sans honte" en français) et ne manque pas de mentionner que "Benzema et Mbappé en position de hors-jeu laissent l'Espagne sans titre".

