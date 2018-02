Font-Romeu, le lycée des champions

En matière de sport-études, le lycée et collège climatique et sportif Pierre de Coubertin de Font-Romeu est l'une des références du genre. D'ailleurs, il a vu passer entre autres sur ses bancs les champions olympiques Martin Fourcade et Perrine Laffont. Pour former ses futurs champions, l'établissement ne lésine pas sur les moyens. Les emplois du temps ou encore l'accompagnement, tout est aménagé pour hisser sur les podiums.



