Foot acrobatique : le portrait de Lisa Zimouche

Ce week-end du 10 et 11 février 2018, le sport féminin est à l'honneur. Il est beaucoup moins médiatisé que son homologue masculin. C'est une injustice que l'on va tout de suite réparer avec Lisa Zimouche, championne du monde de football freestyle. À seulement seize ans, elle vous prend au défi quand vous voulez, mais c'est souvent elle qui gagne. Sa passion pour cette discipline sportive est née en bas de son immeuble et elle en a fait son métier.



