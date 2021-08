Messi quitte le Barça : a-t-il toujours le niveau pour rebondir dans un grand club ?

Car le cas de l'ex-Barcelonais rappelle celui d'un autre monument du football. En 2018, celui qu'on aime à comparer à Messi, Cristiano Ronaldo, tentait un saut vers l'inconnu. Madrilène jusqu'au bout des crampons, le Portugais s'envolait pour l'Italie et la Juventus de Turin. Trois ans plus tard, son palmarès est loin de ses standards : une Supercoupe d'Italie et un titre de champion de la Grande Botte.

Les inconditionnels du sextuple Ballon d'or rappelleront que sous les couleurs blaugrana, ce dernier a scoré 672 fois et distillé 305 passes décisives en seulement 778 matchs. Un bilan monumental et un palmarès qui l'est tout autant : Messi en Catalogne, c'est 35 trophées, dont 4 Ligues des Champions et 10 Liga.