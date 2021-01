Foot : viré du PSG, Thomas Tuchel rebondit à Chelsea

Resté un an et demi en poste, l'ancien milieu et capitaine emblématique des Blues avait atteint la 4e place du championnat, qualifiant le club pour la Ligue des Champions, et la finale de la Coupe d'Angleterre l'an dernier, au terme d'une saison perturbée par une interdiction de recruter et par la pandémie de Covid-19. Mais un début de saison médiocre lui a finalement coûté sa place, dans un club qui consomme ses entraîneurs à une vitesse effrénée.