Super Bowl : Tampa Bay écrase Kansas City, Tom Brady remporte son septième titre

Dix-huit ans après leur première victoire, en 2003, Tampa Bay a de nouveau remporté le Super Bowl, dimanche 07 février. Les Buccaneers se sont imposés (31-9) face à Kansas City, vainqueurs de la précédente édition.

Tampa Bay a été portée par son excellent quarterback Tom Brady qui a tué le suspens dès la première période en réussissant trois touchdowns aux lancers. À 43 ans, il emporte ainsi son 7ème sacre en dix finales, dont six sous le maillot des New England Patriots, et entre un peu plus dans la légende. "Je ne veux pas comparer cette victoire avec les autres, chaque titre est merveilleux", a-t-il lancé à l'issue du match aux spectateurs, entouré de ses trois enfants qui soulevaient à tour de rôle son trophée de MVP de la finale, le 5e de sa carrière.