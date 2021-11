Football : après l'équipe de France, Didier Deschamps pourrait de nouveau entraîner un club

Avant de prendre en main le destin de l’équipe de France à place de Laurent Blanc en 2012, Didier Deschamps a entraîné Monaco, la Juventus Turin et l’Olympique de Marseille. Une liste qui pourrait donc s'allonger dans les mois à venir. "C’est plus un besoin que j’ai par rapport à ma tête et mon corps, cette adrénaline", poursuit-il. "Aujourd’hui, sans le terrain, je ne me vois pas avoir cette adrénaline-là", affirme le champion du monde 1998.