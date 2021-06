Football : au Brésil, la Cour suprême autorise la tenue de la Copa América

Les fans du ballon rond vont sans doute exulter en Amérique latine et au-delà. La Cour suprême du Brésil a autorisé, jeudi, le déroulement de la "Copa América" de football dans ce pays de 210 millions d'habitants où près de 480.000 personnes sont mortes du Covid-19. Les juges ont néanmoins réclamé l'adoption d'un protocole sanitaire strict malgré cette autorisation.

La Copa América devait à l'origine se tenir il y a un an, en Colombie et en Argentine, avant d'être reportée à cause de la pandémie. Pour les remplacer la Confédération sud-américaine (Conmebol) a choisi, à la surprise générale, le deuxième pays le plus endeuillé au monde où la situation sanitaire est encore plus préoccupante que celle de l'Argentine, avec la menace d'une troisième vague dans les prochaines semaines.