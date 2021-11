Ballon d'or 2021 : Lionel Messi remporte son septième trophée

Lionel Messi n'en finit plus d'écrire l'histoire de son sport. La "Pulga" a remporté lundi le Ballon d'or pour la septième fois de sa carrière. Ce sacre ne manquera pas de faire parler. Vainqueur de son premier trophée international avec l'Argentine cet été - lors d'une victoire 1-0 contre le Brésil en finale de la finale de la Copa America - le stratège argentin a pourtant réalisé une saison en demi-teinte en club. Le FC Barcelone a, certes, glané un trophée, la Coupe du roi. Mais cependant, les Blaugranas ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le PSG (1-4, 1-1). Ils ont également échoué à reconquérir le championnat espagnol, échouant derrière les deux clubs de Madrid. La star argentine n'a pas non plus brillé depuis son arrivée ultra-médiatisée au Paris Saint Germain (3 buts en Ligue des champions mais un seul en championnat). En 2021, Messi totalise tout de même 41 buts et 18 passes décisives.

Respectivement deuxième et quatrième de ce prestigieux classement, Robert Lewandowski et Karim Benzema peuvent nourrir de réels regrets. Les deux hommes sortent d'une année extraordinaire sur le plan individuel. Finisseur de l'insatiable Bayern Munich, le Polonais a inscrit ... 64 buts (pour 12 passes décisives) en 53 matchs toutes compétitions confondues en 2021. De son côté, l'attaquant formé à l'OL, de retour en équipe de France cette année, a inscrit 43 buts et 1fait 4 passes décisives en 58 matchs au cours de la dernière civile. "KB9" a ainsi marqué 47% des buts du Real Madrid en 2021, soit davantage que Lewandowski et ses 42. L'avant-centre tricolore a, en plus, remporté la Ligue des nations avec les Bleus (victoire 2-1 contre l'Espagne).

De son côté, Jorginho - qui monte sur la troisième marche du podium - se voit récompenser après une saison particulièrement aboutie sur le plan collectif. Le régulateur transalpin a, effectivement, remporté la Ligue des champions avec Chelsea et l'Euro avec l'Italie. Le tout, en ayant un impact toujours aussi considérable sur le jeu de son équipe.

Le Français N'Golo Kanté s'offre une superbe cinquième place. Cristiano Ronaldo, 6ème et hors du top 5 pour la première fois depuis 2010, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé et Gianluigi Donnaruma, complètent le top 10 du classement de cette année. À noter également, le meilleur classement en carrière du Norvégien Haaland (11ème) ou encore la 16ème place de Neymar.