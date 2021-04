Verratti et Florenzi forfaits, le Covid (re)joue un mauvais tour au PSG avant le Bayern

Touché au genou droit avec la Pologne, la machine à buts bavaroise Robert Lewandowski ratera cette double confrontation, dont l'aller se joue ce mercredi 7 avril (à 21h, en live commenté sur LCI). "On ne va pas faire la fine bouche. Robert Lewandowski est un grand joueur. Son absence est une 'bonne' nouvelle pour nous, même si je n'aime pas trop me réjouir des blessures des autres", a réagi Kylian Mbappé au micro de Téléfoot . "Kyky" a certainement eu raison de crier "victoire" trop vite. La faute au Covid, qui a déjà fortement impacté le début de saison du club parisien, suite à une virée à Ibiza de certains de ses cadres .

Ces deux forfaits pour Covid, qui n'en excluent pas d'autres d'ici le coup d'envoi mercredi, font voler en éclats les (quelques) certitudes de Mauricio Pochettino. Paredes suspendu et Verratti absent, Danilo Pereira, remis d'un mollet douloureux, devrait récupérer une place au côté d'Idrissa Gueye au milieu. Les clés du jeu parisien devraient être confiées à Neymar, dans une position plus basse qu'à l'accoutumée. Le Brésilien, plus que décevant - et même expulsé pour la 3e fois lors de ses 14 derniers matchs de Ligue 1 - pour son retour sur les terrains face au LOSC (0-1) samedi dernier, a beaucoup à se faire pardonner.