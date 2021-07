Première, records en série, invincibilité... Onze chiffres pour un Euro qui fera date

Un Euro spectaculaire et prolifique. La cuvée 2021 nous aura gâtés. Après un mois de fête, de frayeur (le malaise cardiaque de Christian Eriksen), de surprises (la renaissance de l'Espagne et le conte de fée du Danemark) et de déceptions (les éliminations de la France, du Portugal et de la Belgique avant le dernier carré), dans onze villes et pays d'Europe, une grande première à l'initiative de Michel Platini, l'Euro s'est achevé, dimanche 11 juillet, par la victoire de l'Italie contre l'Angleterre (1-1, 3-2 t.a.b) à Wembley.

14. À 36 ans, Cristiano Ronaldo continue d'affoler les compteurs. Le capitaine du Portugal, éliminé en huitièmes de finale par la Belgique (1-0) , a marqué de son empreinte cet Euro. Il est devenu le premier joueur à participer et à marquer lors de cinq phases finales consécutives, le meilleur buteur européen de l'histoire dans les compétitions majeures (Euro + Coupe du monde, avec 21 réalisations) et, surtout, le recordman du nombre de buts (14) en phase finale du tournoi.

5. Comme Iker Casillas avec l'Espagne en 2012, Jordan Pickford a enchaîné cinq clean sheets (match sans but encaissé) à l'Euro, faisant de l'Angleterre la première équipe à garder cinq fois de suite sa cage inviolée dès l'entame du tournoi. Cette série a pris fin contre le Danemark (2-1, a.p.) en demi-finale. Invaincu pendant 724 minutes, le portier d'Everton a battu, durant cet Euro, le record d'invincibilité pour un gardien anglais établi par Gordon Banks (720 minutes entre mai et juillet 1966).

2. Il n'a eu besoin que d'une minute et 57 secondes. Buteur après 117 secondes de jeu contre l'Italie en finale, l'Anglais Luke Shaw a inscrit le but le plus rapide des finales de l'Euro , selon les données de l'UEFA, effaçant un record qui remontait à 1964. Le précédent record appartenait à l'Espagnol Jesus Maria Pereda, qui avait fait trembler les filets après 5 minutes et 17 secondes de jeu lors de la finale de l'Euro 1964, remportée par l'Espagne contre l'URSS (2-1), à Madrid, le 21 juin 1964.

14. La journée du 28 juin s'est révélée être la plus prolifique de l'histoire en phase à élimination directe d'un Euro. Quatorze buts ont été inscrits en deux rencontres : Croatie-Espagne (3-5) et France-Suisse (3-3, 4-5 t.a.b). Cinq jours plus tôt, la journée du 23 juin avait déjà donné lieu à un festival offensif, avec 18 buts marqués en quatre matchs de poules. Du jamais-vu !

18. Voilà un record qui a changé trois fois de mains au cours de ce championnat d'Europe. L'Anglais Jude Bellingham est devenu, contre l'Ukraine (0-4) en quarts de finale, le plus jeune joueur de l'histoire (18 ans et 4 jours) à prendre part à une rencontre de la phase à élimination directe. Quelques jours avant, l'Espagnol Pedri (18 ans et 215 jours) et l'Allemand Jamal Musiala (18 ans et 123 jours) avaient, tour à tour, effacé Wayne Rooney (18 ans et 244 jours) des tablettes. Le Polonais Kacper Kozłowski (17 ans et 246 jours) a, lui, établi un record de précocité dans un match de poules à l'Euro.

34. L'Italie ne sait plus perdre. La Squadra Azzurra a porté à 34 matchs sa série d'invincibilité pendant cet Euro. Sa dernière défaite remonte au 10 septembre 2018 face au Portugal (1-0). Les Azzurri ne sont plus qu'à un match d'égaler le recordman en la matière, l'Espagne. La Roja était restée invaincue pendant 35 rencontres, entre son revers contre la Roumanie (0-1), le 15 novembre 2006, et celui face aux États-Unis (0-2) en demi-finales de la Coupe des Confédérations, le 24 juin 2009.

109. Revoilà Cristiano Ronaldo ! Auteur d'un doublé contre la France (2-2), le 23 juin, le quintuple Ballon d'Or a égalé le record de buts en équipe nationale, avec 109 réalisations, établi par l'Iranien Ali Daei au tournant des années 2000.