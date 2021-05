Bon dernier de Ligue 1, Dijon va-t-il battre le record du pire bilan sur une saison ? L'équipe bourguignonne ne l'a emporté qu'à trois reprises cette saison. − JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

CALVAIRE - Encore défaits ce week-end, les Dijonnais vivent une saison cauchemardesque. Seul motif de consolation, malgré leur relégation actée depuis le 25 avril : leur bilan ne restera pas comme le pire de l'Histoire.

"On est sur une série très difficile, la fin de saison est plus que compliquée dans les têtes. [...] Ce que je ressens ? J'ai honte, tout simplement." Ce constat très sévère, c'est celui du coach de Dijon, David Linarès. Son équipe se trouve actuellement dans une spirale négative, avec pas moins de 15 défaites lors des 16 derniers matches. Du côté d'Angers ce week-end, le DFCO n'a du reste pas réussi à marquer, s'inclinant une nouvelle fois lourdement. Score final : 3-0.

Avec trois victoires et 18 petits points au compteur, un moral dans les chaussettes et une relégation officielle depuis le 25 avril, les bourguignons risquent de peiner lors des deux dernières journées de championnat. De là à réaliser la pire saison de l'histoire de l'élite ? Pour le savoir, LCI s'est plongé dans les archives. L'occasion de constater que d'autres équipes ont affiché par le passé des bilans encore plus négatifs.

Lens, détenteur d'un triste record

Pour comparer les bilans des équipes depuis 1945, il convient déjà de se montrer prudent. De fait, le nombre d'équipes engagées a souvent évolué, passant plusieurs fois de 18 à 20, puis de 20 à 18. De même, le nombre de points accordés en cas de victoire a été modifié à plusieurs reprises. Jusque dans les années 1980, l'emporter ne rapportait que deux points, contre trois actuellement. Avec 15 points en fin de saison en 1979-1980, le Stade Brestois n'affiche donc pas le pire bilan. Et pour cause, il avait réussi à décrocher quatre succès. Même chose pour l'AS Troyes-Savinienne en 1960-1961, avec 15 points également, mais cinq victoires au compteur. Le plus mauvais total revient en fait au RC Lens, qui a fini la saison 1988-1989 avec une différence de buts de -41 (écart entre le nombre de buts inscrits et encaissés, ndlr). Cette année-là, les joueuses nordistes avaient remporté uniquement trois matches, pour huit nuls et 27 défaites. Dix-sept points au compteur, (triste) record en cours. Avec un match nul supplémentaire à l'issue de la saison 2015-2016, Troyes a évité de faire pire de justesse. Avec 18 points, inutile de préciser que le club avait été relégué. Il y a 10 ans enfin, c'est Arles-Avignon qui s'était tristement distingué. Trois victoires là encore, mais onze nuls qui ont permis d'atteindre la barre des 20 points.

De manière générale, dans une configuration à 20 clubs et une victoire à trois points, il est rare de voir des clubs peiner à dépasser les 20 points. Avec 34 points engrangés en 2006-2007 ou en 2016-2017, les clubs de Nantes et Bastia ont, eux, occupé la dernière place avec 34 points. Un total considérable si l'on se réfère à la saison des Lensois, achevée avec 17 points. Même si leur série actuelle est catastrophique, les joueurs de Dijon ne rentreront donc pas dans les livres de records. Que ce soit pour les points marqués ou pour les buts encaissés et inscrits. Dans ce deux domaines, ils sont en effet assez loin des pires bilans. Notons que le DFCO peut encore améliorer son bilan comptable grâce aux deux dernières rencontres de la saison. Opposés successivement à Nantes puis Saint-Étienne, les joueurs de David Linarès tenteront de glaner six point supplémentaires ces prochaines semaines. De quoi dépasser les 20 points et se donner un peu de baume au cœur avant la trêve estivale et la préparation d'un nouvel exercice, en Ligue 2 cette fois.

