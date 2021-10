La vidéo virale d'Erling Haaland est-elle vraie ou truquée ?

"Il ne rate pas. Erling Haaland est incroyable !" La dernière vidéo du Norvégien, postée par la Bundesliga, vue, retweetée, likée et commentée des milliers de fois, a visiblement fait son petit effet. Dans cette séquence de 38 secondes, l'attaquant du Borussia Dortmund empile aisément trois ballons, les uns sur les autres, au niveau du point de penalty, avant de les frapper successivement en direction de la lucarne, pile au milieu d'une cible préalablement disposée. Avec une rapidité troublante et une précision déconcertante, "le Cyborg", comme il est surnommé, fait mouche à chaque fois, jusqu'à détruire la cible.

Les indices de la supercherie sont disséminés tout au long de la séquence. D'abord, comment arrive-t-il à trouver si vite le point d'équilibre pour empiler les trois ballons ? Essayez de le faire chez vous, dès le premier essai, c'est presque impossible. Un petit détail astucieux a été pensé pour rendre la vidéo "plus" vraie. La première fois où Haaland positionne le deuxième ballon sur le premier, celui-ci ne tient pas en place. Cela ajoute un sentiment d'authenticité, qui retombe toutefois comme un soufflé lorsque le Norvégien parvient à empiler, avec désinvolture, la troisième balle sur les deux premières.

Admettons qu'il y arrive tout de même, qui plus est du premier coup. Comment se fait-il que la pile ne tombe pas quand il tape dans le ballon placé tout haut ? L'immobilité des balles pose évidemment question. En toute logique, le mouvement opéré devrait déstabiliser l'ensemble. Vous doutez encore ? La suite devrait vous convaincre, tant la tromperie paraît évidente. Il suffit, cette fois, de s'attarder sur la cible visée par le Norvégien. À la 21e seconde, sur sa première tentative réussie, la sangle droite qui la retient se détache. Elle n'est plus accrochée qu'à gauche. Six secondes plus tard, la lanière de gauche cède à son tour... sauf que celle de droite réapparaît et se rattache, comme par enchantement, sur la cible partiellement détruite.