"Quel sketch !" : Sierra Leone-Bénin reporté après "une mascarade" autour des tests Covid L'attaquant Steve Mounié, l'un des joueurs du Bénin testés positif au Covid-19. − OZAN KOSE / AFP

IMBROGLIO - Décisif pour la qualification à la CAN, le match Sierra Leone-Bénin n'a pas pu se jouer comme prévu mardi 30 avril. Les Béninois ont été informés, quelques heures avant le coup d'envoi, que leurs meilleurs joueurs avaient été testés positifs au Covid. Des résultats dont ils ont contesté la validité, s'estimant piégés.

Le Covid a parfois bon dos. Le Bénin en a fait l'incongrue expérience. Opposés au Sierra Leone, mardi 30 mars, dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), les Béninois ont été bloqués à l'entrée du Siaka Steven Stadium. Cinq ou six "Écureuils" ont été détectés positifs au Covid-19, juste avant que la sélection africaine, entraînée par le Français Michel Dussuyer, ne quitte l'hôtel et monte dans le bus pour se rendre au stade de Freetown, la capitale sierra-léonaise. Une annonce tardive aux allures de traquenard. À la surprise de l'encadrement béninois, parmi les joueurs déclarés "contaminés" figuraient des cadres de l'effectif : le gardien Saturnin Allagbé, les défenseurs Cédric Hountondji, Khaled Adénon, Yohan Roche, le milieu Jodel Dossou et l'attaquant Steve Mounié. "Je n'ai pas le Covid !! Grosse mascarade de la part du Sierra Leone pour m'empêcher de jouer", a crié au scandale le Brestois sur Instagram. "Arrivé devant le stade en Sierra Leone, on apprend qu'on a bizarrement cinq titulaires qui ont le Covid. Quel sketch !", a dénoncé sur Twitter Emmanuel Imorou.

Testée après sa défaite contre le Nigeria (0-1) samedi 20 mars, la délégation béninoise, composée de 77 personnes, avait rejoint Freetown sans cas déclaré. "On a fait nos propres tests 72h avant le match comme prévu. Le temps du voyage, et de se refaire tester en Sierra Leone, 5 titulaires positifs. Capitaine, et joueurs de L1 et L2 ", s'est étonné le défenseur de Thonon Évian.

"C'est une honte"

À leur arrivée au stade, les "Écureuils" ont été accueillis par les autorités médicales locales, accompagnées de deux ambulances pour isoler les cas soi-disant positifs. Les Béninois, mécontents, n'ont pu descendre de leur bus. "Actuellement, nous sommes bloqués dans le bus, car la Sierra Leone dit que nous avons cinq cas Covid, ce qui est faux", a raconté sur Twitter Cédric Hountondji, qui évolue à Clermont en Ligue 2. "Dans les cinq cas, certains on déjà eu le Covid et donc ils ont des anticorps. Nous avons aussi été testés au Bénin avant de voyager et tout le monde était négatif. C'est une honte !"

Face à la fronde du Bénin, révolté par "la méthode employée" par les autorités sierra-léonaises qui ont écrit au stylo bic le noms des joueurs positifs sur une feuille volante, une réunion d'urgence a été convoquée. Prévue à 16h, heure locale, la rencontre décisive pour la CAN 2021 a été repoussée plusieurs fois, avant d'être reportée. "La CAF a pris la décision d'annuler le match", a déclaré tard dans la soirée à l'AFP Ibrahim Kamara, le porte-parole de la Fédération sierra-léonaise. "Bloqués 4h30 dans le bus", sans même avoir le droit d'aller aux toilettes, les joueurs béninois ont pu enfin rebrousser chemin. De retour à leur hôtel, la tension n'est pas redescendue pour autant. Ils ont dû attendre une heure de plus dans le hall de l'établissement. "On erre dans l'hôtel pour capter la wifi vu qu'on n'a plus de chambre", s'est plaint Emmanuel Imorou.

Le match reporté en juin

Restait à connaitre les suites données à cet imbroglio, qui s'ajoutait à la polémique du Siaka Steven Stadium, suspendu en raison de sa vétusté, avant la levée de la sanction le temps de terminer les qualifications pour la CAN. Alors report de la rencontre à une date ultérieure ou défaite sur tapis vert ? "Le Comité d'organisation de la CAN a décidé de reporter le match susmentionné à la prochaine fenêtre internationale de la FIFA prévue en juin 2021", a tranché la CAF ce mercredi 31 mars. C'est donc sur le terrain que se jouera le dernier ticket pour la Coupe d'Afrique des nations. La Sierra Leone aura besoin d'une victoire par deux buts d'écart pour se qualifier. Dans le cas contraire, le Bénin s'envolera pour le Cameroun en janvier 2022.