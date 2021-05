Après Neymar, Kylian Mbappé s'est fait vacciner contre le Covid-19

Le 20 mai dernier, au lendemain de la victoire du PSG contre l'AS Monaco (0-2) en finale de la Coupe de France, son coéquipier Neymar, premier footballeur star de Ligue 1 à être passé à l'acte, avait partagé son bonheur d'être vacciné. Le Brésilien avait dévoilé sur son compte Instagram une vidéo, où on le voyait recevoir sa dose de vaccin. "Après toute cette attente, mon tour est arrivé", avait-il écrit en légende de son post, liké et commenté par ses followers. "Quel bonheur... J'espère que tout rentrera dans l'ordre le plus vite possible et que non seulement mon pays, le Brésil, mais aussi le monde entier pourront être vaccinés."