Football : face au Covid-19, le règlement de la Coupe de France modifié pour éviter les forfaits

"Ça nous oblige à jouer", a constaté le médecin des Girondins, Thierry Delmeule. L'équipe première n'avait plus qu'un défenseur et six attaquants valides, et devra puiser dans l'équipe-réserve et parmi les jeunes du club. Sans le demander explicitement, la direction de Bordeaux espérait que ce cluster lui permettrait d'obtenir un report, comme celui obtenu en Ligue 1 par Angers. Ce club avait annoncé jeudi 19 cas positifs dans son effectif, un sérieux handicap avant d'affronter Saint-Etienne. La Ligue 1, au contraire de la FFF, a accepté le principe du report.