Coupe du monde 2022 : que faut-il encore aux Bleus pour aller au Qatar ?

Premiers de leur groupe de qualifications, avec 12 unités au compteur, les champions du monde ont plus que jamais leur destin en mains. Ils ne sont plus qu'à deux points de pouvoir assurer la défense de leur titre acquis en 2018 en Russie. Un succès contre le Kazakhstan, déjà éliminé avec trois points en six matchs, le 13 novembre prochain (à 20h45), au Stade de France, leur permettrait d'ores et déjà de valider leur qualification pour la grand-messe au Qatar. Avec 15 points, 14 suffissent, ils ne pourraient plus être rejoints en tête de la poule D, que ce soit par leur premier poursuivant l'Ukraine, qui compte trois longueurs de retard avec un match de plus, la Finlande, derrière à quatre points, et la Bosnie-Herzégovine, à cinq unités.