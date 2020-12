Coupe du monde 2022 : l'Ukraine et la Finlande sur la route des Bleus en qualifications

Les Bleus remettent leur titre en jeu. Deux ans après avoir soulevé la Coupe du monde en Russie, grâce à sa victoire contre la Croatie (4-2) en finale, l'équipe de France repart à la conquête de la planète football. Et cela commence dès maintenant. Malgré son statut de tenante du titre, elle va devoir passer par la case des qualifications pour défendre son étoile russe au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre 2022. Au contraire de son aînée de 1998. Depuis 2002, le vainqueur n'est plus automatiquement qualifié pour l'édition suivante pour défendre son titre. Seul le pays organisateur, en l'occurrence le Qatar, bénéficiera de ce privilège.

"Je ne vais pas sauter au plafond. Il faut avoir du respect et de l'humilité", a réagi dans la foulée le sélectionneur Didier Deschamps depuis le siège de la Fédération française de football. "En étant tête de série, la France est favorite, mais il faudra faire le nécessaire sur le terrain pour atteindre l'objectif de se qualifier pour la Coupe du monde 2022." "Le risque, c'est toujours de se considérer plus forte que les autres", a-t-il ajouté, rappelant que les Bleus connaissent bien l'Ukraine et la Finlande pour les avoir rencontrées récemment. "Il ne faudrait pas faire l'erreur de négliger nos adversaires, que parce qu'on est plus fort sur le papier, le terrain nous donnera forcément raison. Faire en sorte d'avoir la même détermination, quel que soit l'adversaire."