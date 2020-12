Football : Cristiano Ronaldo élu "joueur du siècle"

À cette occasion, l'attaquant du Portugal et de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a été élu "joueur du siècle 2001-2020". Un trophée de plus pour le quintuple Ballon d’Or, qui s'impose face à son éternel rival Lionel Messi, au Brésilien Ronaldinho, et à l'Égyptien Mohamed Salah.

L'absence de Ballon d’Or en 2020 n'empêche pas les plus grandes stars internationales du football de garnir leur armoire à trophées. Ce dimanche 27 novembre se sont tenus, à Dubaï, les Globe Soccer Awards, récompensant les meilleurs acteurs du football de l’année 2020, et même ceux du début du siècle.

Son ancien club, le Real Madrid, dans lequel "CR7" a passé neuf ans, a été sacré "club du siècle 2001-2020", face au Sporting Club Al-Ahly (Égypte), au FC Barcelone et au Bayern Munich. Pep Guardiola, actuel entraîneur de Manchester City et ancien technicien du Bayern Munich et du Barça, a, lui, eu l'honneur d'être nommé "coach du siècle 2001-2020". L'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a de son côté été élu "agent du siècle 2001-2020".

Au rayon des trophées plus classiques, récompensant les meilleurs acteurs du football sur l'année écoulée, le Bayern Munich occupe toutes les places. Vainqueur du championnat d’Allemagne, de la coupe d’Allemagne, de la Supercoupe d’Allemagne, de la Ligue des champions face au PSG et de la Supercoupe d'Europe, le club bavarois a été élu "club de l’année 2020". Son entraîneur, Hans-Dieter Flick, remporte le trophée d'"entraîneur de l'année", tandis que son attaquant phare, le Polonais Robert Lewandowski, 47 buts sur l’année civile, est élu "joueur de l’année 2020", devant Cristiano Ronaldo, encore lui, et Lionel Messi.