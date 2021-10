PSG-Leipzig : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ?

Sans Neymar... mais avec Messi et Mbappé. Ce mardi, le PSG, au coude-à-coude avec Manchester City (3 points) et la surprise Bruges (4 pts) après deux journées dans le groupe A, tient l'occasion d'écarter totalement Leipzig (0 pt) de la course. Si le Brésilien souffre des adducteurs, Messi et Mbappé, eux, sont dans le coup pour faire un grand pas vers les 8es de finale de la Ligue des champions.