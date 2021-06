EN DIRECT - Angleterre-Allemagne : deux poids lourds pour un fauteuil

Les "Three Lions" ont terminé premiers du groupe D sans convaincre alors que les Allemands se sont fait très peur face à la Hongrie. Il leur a fallu attendre les dernières minutes pour arracher le nul et leur ticket de deuxième du groupe F, dont ils sont maintenant les derniers représentants.

En plus de la qualification, chaque équipe nourrit ses motivations à l'abord du match. À domicile, l'Angleterre veut enchaîner après sa Coupe du monde 2018 convaincante et convertir le potentiel d'un XI de rêve (Kane, Foden, Mount, Sterling etc.). Pour l'Allemagne, il s'agit d'offrir un baroud d'honneur à Joachim Löw. Après quinze ans à la tête de la Mannschaft, Löw pourrait connaître ce mardi soir son ultime match sur le banc de la sélection allemande. Évidemment, il en voudrait trois de plus.