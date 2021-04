En dépit du projet de Super Ligue, l'UEFA valide sa réforme de la Ligue des champions

Dans la nouvelle mouture, votée à l'unanimité, chaque club qualifié jouera dix matchs, contre six actuellement, face à dix adversaires différents. Fini donc les matchs aller-retour. Au terme de ces rencontres, les huit premiers du classement général valideront leur billet pour les huitièmes de finale. Les formations, classées entre la 9e et la 24e position, disputeront un barrage en aller-retour pour rejoindre les huit premiers qualifiés. Les phases finales se dérouleront selon la formule actuelle, avec un système de match aller-retour. Pour remporter la Ligue des champions, il faudra désormais disputer 17 matchs (et même jusqu'à 19, si l'équipe doit passer par les barrages suivant le mini-tournoi) contre 13 cette saison.

Les modalités de cette réforme n'impacte pas le "Big Four" européen (Angleterre, Allemagne, Espagne et Italie), qui conserve quatre places d'office au travers des championnats domestiques. Les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa restent eux automatiquement qualifiés. Cette nouvelle formule est, en revanche, avantageuse pour les clubs français. Un ticket de plus sera attribué à la cinquième nation européenne la plus en réussite sportivement, en l'occurrence la France, qui aura donc trois représentants minimum assurés dès 2024. Une revendication de longue date du camp tricolore.