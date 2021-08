Légende du foot allemand, Gerd Müller est mort

En Allemagne, on le considérait comme le plus grand buteur de tous les temps. Ce dimanche, le Bayern Munich a annoncé la mort de Gerd Müller, à l'âge de 75 ans. Celui qui a porté le maillot du géant de Bavière de 1964 à 1979 et qui fut l'un des piliers de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest a tout gagné : trois fois la Ligue des champions, l'Euro en 1972, la Coupe du monde en 1974, quatre fois la Bundesliga...

"Il est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du FC Bayern, ce qu'il a réussi reste inégalé à ce jour et fera à jamais partie de la grande histoire du FC Bayern et de tout le football allemand, a déclaré Oliver Kahn. En tant que joueur et personne, Gerd Müller représente le FC Bayern et son évolution en l'un des plus grands clubs du monde qui n'est pas comme les autres. Gerd sera à jamais dans nos cœurs."

Ballon d'or en 1970, Gerd Müller souffrait de la maladie d'Alzheimer, rappelle Die Welt, il vivait depuis plusieurs années dans une maison de santé.