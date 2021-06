EN DIRECT - Euro : Goretzka, blessé à la jambe, forfait pour France-Allemagne

LA SUÈDE SERRE LA VIS





Après la détection de deux cas de Covid-19 dans ses rangs, la sélection suédoise a décidé de durcir son protocole sanitaire.





Mardi soir, après l'annonce des deux cas positifs, l'équipe médicale et les entraîneurs se sont réunis pour prendre "différentes mesures pour limiter le risque de contagion", indique la fédération dans un communiqué. Un nombre renforcé de tests rapides et PCR quotidiens, des réunions en intérieur en plus petits groupes et dans des espaces plus grands, des soins plus limités et possiblement en extérieur ont notamment été actés.





Selon les règles de l'UEFA, même à l'isolement, une équipe pourra disputer un match si elle "dispose d'au moins treize joueurs, y compris un gardien". La rencontre peut aussi être décalée "dans les 48 heures", quitte à le faire dans un autre site. Si aucune reprogrammation n'est possible, l'équipe jugée "responsable de l'annulation du match" sera sanctionnée d'une défaite par forfait sur le score de 0-3.