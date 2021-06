EN DIRECT - Euro : la fédération anglaise renonce à ses 2500 places pour le quart de finale contre l'Ukraine

ANGLETERRE : "ON Y CROIT VRAIMENT"





"C'est incroyable", a réagi le milieu anglais Declan Rice, après la victoire et la qualification de l'Angleterre contre l'Allemagne (2-0). "Après la phase de poule, beaucoup de monde nous avait condamnés, se plaignait de nos prestations, qu'on ne marquait pas assez de buts. On a lu beaucoup de choses, mais en tant que joueurs, on les met de côté dans notre tête et on essaye de prouver qu'ils ont tort. (...) C'est historique. Lors des conférences de presse, pendant la semaine, on nous a parlé des matches du passé, mais on a écrit notre petite page d'histoire à nous ce soir. On en a profité à fond et c'était un plaisir d'être sur le terrain (...) On ne veut pas s'enflammer. Il y a un gros match à Rome samedi (en quart de finale, mais...) on y croit vraiment, avec la fin du tournoi qui aura lieu à Wembley".