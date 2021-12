EN DIRECT - Ligue des nations : suivez le tirage au sort FRANCK FIFE / AFP

CHAMPIONNAT - La troisième édition de la Ligue des Nations organisée par l'UEFA se tiendra en 2022 et 2023. La France est la tenante du titre après sa victoire en 2021. Suivez en direct le tirage au sort.

Coup d'envoi de la troisième édition de la Ligue des nations organisée par l'Union européenne des associations de football (UEFA), l'instance dirigeante du football en Europe, notamment à la tête de la célèbre Ligue des champions. Lancée en 2018, ce jeune championnat remplace les matches amicaux des sélections européennes, et son tirage au sort est prévu ce jeudi à 18h à Nyon, en Suisse.

Live QUELS ADVERSAIRES POSSIBLES POUR LA FRANCE ?

Quatre chapeaux ont été formés pour effectuer le tirage au sort de la division A - où figure la France - de la Ligue des nations. De là, quatre poules de quatre équipes vont être composées.

Tenants du titre, après leur victoire contre l'Espagne en octobre dernier, les joueurs de Didier Deschamps figurent dans le premier chapeau, aux côtés de l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Aucun de ces quatre pays ne pourra donc s'affronter lors de la phase de poules. Pour le reste tout est ouvert, les Bleus pouvant être versés avec chacune des quatre équipes des trois autres pots. L'Angleterre fait office de véritable épouvantail dans le troisième chapeau.

La composition des chapeaux :

Chapeau 1 : France - Espagne - Italie - Belgique

Chapeau 2 : Portugal - Allemagne - Pays-Bas - Danemark

Chapeau 3 : Angleterre - Pologne - Suisse - Croatie

Chapeau 4 : Hongrie - Pays de Galles -République Tchèque - Autriche 18h04 ... ET LE MEILLEUR

Les quatre équipes du chapeau 2 constitueront, sans nul doute, une véritable menace pour les Bleus. Malgré tout, le Danemark et les Pays-Bas semblent les "proies" les plus enviables pour les hommes de Deschamps. Dans le chapeau 3, les joueurs français pourraient, dans le meilleur des cas, retrouver la Croatie ou la Suisse. Enfin, dans l'ultime pot, le Pays de Galles est certainement la formation la plus faible actuellement.

Le meilleur tirage pour les Bleus : France Pays-Bas Suisse Pays de Galles 18h00 LE PIRE TIRAGE POSSIBLE POUR LES BLEUS ...

Les quatre équipes du chapeau 2 constitueront, sans nul doute, une véritable menace pour les Bleus. Malgré tout, la Belgique et surtout l'Italie semblent les "proies" les moins enviables pour les hommes de Deschamps. Dans le chapeau 3, l'Angleterre sera à éviter à tout prix. Enfin, dans l'ultime pot, la République Tchèque, séduisant quart de finaliste du dernier Euro, fait office de gros poil à gratter.

Le pire groupe possible : France Italie Angleterre République Tchèque 17h30 QUELLES DATES ?

Les phases de groupes des quatre ligues (A, B, C, D) de cette Ligue des nations 2022-23 auront lieu en juin et septembre prochain. Les équipes qui termineront en tête de leur groupe, dans la ligue A, disputeront un "final four" en juin 2023, soit après la Coupe du monde.

Le tirage au sort des groupes de la Ligue des nations 2022-23 débutera à 18h, à Nyon (Suisse), depuis le siège de l'UEFA.

Les 55 nations de l'UEFA sont réparties en quatre divisions, de la Ligue A (la meilleure) à la Ligue D, en fonction de leurs performances lors de l'édition précédente. Quatre groupes de quatre nations sont constituées dans les Ligues A, B et C. La Ligue D est composée d'un groupe de quatre et d'un groupe de trois. Les vainqueurs de chaque groupe seront promus dans la Ligue supérieure lors de la prochaine édition, tandis que les derniers seront relégués dans la division inférieure.

Comment s'effectue le tirage ?

Les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A se disputeront le titre dans un tournoi à quatre, un "Final 4", avec une demi-finale, une finale et un match pour la 3e place. Lors de la dernière édition (2018-2019), quatre des 24 billets pour l'Euro-2020 avaient été attribués via la Ligue des nations : les 16 meilleures nations non qualifiées via les éliminatoires avaient disputé un barrage en deux tours afin de se qualifier pour la future compétition.

2019 : le Portugal remporte le titre ... et 10,5 millions d'euros

Fragilisée par la perte de revenus liée au contexte sanitaire, l'UEFA n'a pas encore dévoilé le montant alloué à la prochaine Ligue des nations. À titre d'exemple, cependant, participer à la première édition en 2018 rapportait 2,25 millions d'euros à chaque nation engagée dans la Ligue A. Les montants étaient ensuite dégressifs selon les divisions : 1,5 million d'euros en Ligue B, 1,125 millions d'euros en Ligue C et 750.000 euros en Ligue D. En finale, le vainqueur remportait 6 millions d'euros et son adversaire 3,5 millions d'euros. À ce titre, le Portugal avait pu empocher 10,5 millions d'euros à l'issue de son parcours victorieux en 2019.

L.A. avec AFP

