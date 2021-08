"Cela ne devait pas arriver" : les confidences de Didier Deschamps après l'échec des Bleus à l'Euro

Il reste moins d'un an à Didier Deschamps, Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé pour se remettre en selle et défendre leur titre de champions du monde au Qatar. En attendant, le sélectionneur des Bleus assure avoir "digéré" l'échec du dernier euro.

"Le plus dur à digérer - et je l'ai digéré aujourd'hui - c'est de savoir ce qu'on est capables de faire et de constater ce qu'on a fait", explique Didier Deschamps, notant "la force qui était la nôtre et la solidité qui a toujours été notre ADN" a contrario du scénario du match. "D'être à 3-1 à la 80e minute contre la Suisse et de voir ce qui s'est passé après. Cela ne devait pas nous arriver", estime-t-il.

Pour autant, pas question, pour le patron de l'équipe de France, de se défausser sur qui que ce soit : s'il y a un fautif, c'est bien lui, souligne-t-il auprès du quotidien sportif. "Je n'ai pas envie de chercher des excuses. Je sais que je suis le seul responsable. Ma fonction veut ça. Je l'assume."