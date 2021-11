Équipe de France : et si les Bleus quittaient le Stade de France ?

Pas, en tout cas, avec les conditions actuelles, très favorables à la structure qui gère l'écrin de 80.000 places. Redéfinie en 2010, la convention qui lie la FFF au consortium prévoit l'organisation d'un minimum de quatre matchs par an pour un loyer annuel fixe estimé autour de 8 millions d'euros. Il est complété par un intéressement à la recette de billetterie sous la forme d'un pourcentage. Une version certes améliorée par rapport au contrat initial, qui avait instauré un loyer fixe par match auquel s'ajoutait une rémunération indexée sur la billetterie, mais dont ne se satisfait pas le patron de la FFF.

La faute au coût supporté par la Fédération. En 2015, Noël Le Graët estimait qu'elle était "défavorisée". Six ans plus tard, ce sentiment s'est renforcé, alors que les finances de l'institution ont été impactées par la crise du Covid-19. Il ne compte plus se laisser faire. "Maintenant, on verra après 2024 et les JO si le stade connaît des modifications, ou si l'État s'en occupe davantage. (...) On a signé ce contrat parce qu'il fallait un stade pour la Coupe du monde 1998, mais cela suffit. On a assez payé", a-t-il tapé du poing sur la table. "Nous ne renouvellerons ce contrat qu'à des conditions économiques acceptables pour la FFF."