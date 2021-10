"Je veux en être" : à 1000 jours des JO 2024, Mbappé réitère son envie de "vivre les Jeux de Paris"

En 2024, Paris sera une fête. Et Kylian Mbappé souhaite en être. Frustré de ne pas avoir pris part aux Jeux de Tokyo, l'été dernier, lors desquels la France, humiliée, a été sortie dès la phrase de poules, le champion du monde 2018 n'a pas renoncé à l'idée de participer aux JO. "J'espère que je pourrai faire les Jeux au moins une fois dans ma vie", déclarait le numéro 10 des Bleus, en mai dernier, sur TF1. Un souhait qu'il a réitéré depuis. "Les JO de 2024 seront une priorité pour moi. Quitte à l'inclure dans mon contrat, je ne me gênerai pas. Je sais où je passerai une partie de mon été 2024", clamait-il récemment à L'Équipe.

Une ambition qu'il a confirmée dans une lettre à L'Équipe, publiée vendredi 29 octobre dans un numéro spécial, à 1000 jours du lancement des JO. "C'est en regardant les Jeux olympiques de Londres en 2012 que j'ai pris conscience de l'importance de cette compétition planétaire. Les Jeux, c'est 'LA' référence du sport, le Graal absolu que tous les sportifs et sportives du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie", a écrit le natif de Bondy, expliquant avoir été scotché derrière son écran pour regarder la Team USA régner sur les parquets et les exploits d'Usain Bolt sur la piste d'athlétisme.

"C'est à ce moment-là que je me suis dit, moi aussi je veux en être. Je veux vivre les Jeux de Paris. C'est un sentiment fort, intérieur, comme si j'étais destiné à participer à cette immense fête dans ma ville, dans mon pays, cent ans après la dernière compétition en France (des Jeux d'été, ndlr)." Et il sera là pour gagner. "Déjà, en 2020, pour les Jeux de Tokyo, j'avais envie d'y participer, c'était un objectif, mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied... Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi... On gagne en volley, en hand, on est finaliste en basket contre les États-Unis. Ils sont partis chercher l'or et ont fait honneur à la France. J'espère vivre ça et faire la même chose en 2024, avec une équipe qui rassemblerait les meilleurs joueurs du moment."