Équipe de France : Areola, Coman et Zouma rappelés, le Mondial 2022 dans le viseur

Les mêmes (ou presque) qu'à la Ligue des nations. Le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste de l'année 2021, jeudi 4 novembre, pour les deux matchs restants comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Privé de Mike Maignan et de Raphaël Varane, blessés et forfaits pour ce rassemblement, "DD" a fait la part belle au groupe victorieux à Milan mi-octobre, en vue de la réception du Kazakhstan, le 13 novembre et le déplacement en Finlande, trois jours plus tard. Les Bleus, champions du monde en titre, n'ont besoin que d'une victoire pour valider leur billet pour le Mondial.