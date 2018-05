Football : Eric Cantona, espion de Didier Deschamps au Pérou ?

La présence du "King" Eric Cantona à un entraînement de l'équipe nationale du Pérou pour les besoins d'un documentaire éveille les soupçons. "Voilà l'espion français qui a observé l'entraînement de la Bicolor", a écrit le journal Trome, montrant une photo de Cantona aux côtés du sélectionneur, l'Argentin Ricardo Gareca. Le Pérou est le futur adversaire de la France à la Coupe du monde le mois prochain.



"Pourquoi les autorités de la sélection péruvienne ont-elles autorisé la présence du Français Eric Cantona?", se demande le quotidien. "Ennemi à la maison", titrait de son côté le journal sportif Libero, qui "espère que (Cantona) ne donnera pas d'informations à Didier Deschamps". Pourtant, les relations entre Didier Deschamps et Eric Cantona ne sont pas au beau fixe. En novembre dernier, le Marseillais était mis en examen pour diffamation à l'encontre de Didier Deschamps après avoir soupçonné le sélectionneur tricolore d'être raciste, ce dernier ne faisant plus appel à Karim Benzema et Hatem Ben Arfa chez les Bleus.