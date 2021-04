Euro : 22.500 supporters admis à Wembley, 45.000 espérés pour les demies et la finale

Les gradins de Wembley prendront vie pendant l'Euro. L'UEFA avait fixé au mercredi 7 avril la date limite aux villes hôtes, réparties dans douze pays d'Europe, pour préciser la jauge possible dans chaque stade au cours du tournoi. Alors que la crise sanitaire rend de telles projections incertaines, 10 des 12 villes organisatrices ont malgré tout joué le jeu. En Roumanie, Bucarest propose une jauge à 25% de l'Arena Nationala. En Italie, Rome ambitionne une ouverture à 30% du Stadio Olimpico. En Hongrie, Budapest voit plus grand. Les autorités locales, plutôt optimistes, pourrait présenter une jauge de 50%.

Selon The Times, la Fédération anglaise (FA) a, pour sa part, garanti à l'UEFA l'accueil de 22.5000 fans à Wembley, pour chacun des trois matches de groupe de l'Angleterre. "Le nombre de spectateurs sera plus du double du nombre autorisé par la feuille de route du gouvernement, mais les matchs au stade de Wembley auront un statut spécial en tant qu'épreuves tests", écrit le quotidien britannique. Pour les demi-finales et la finale de l'Euro que Londres accueillera, la FA n'a pas encore donné son plan. L'idée serait de remplir à moitié l'enceinte londonienne, avec 45.000 spectateurs attendus, pour les 6, 7 et 11 juillet.