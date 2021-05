Euro 2020 : les suppléants, l'autre liste de Didier Deschamps

On ne change pas une méthode qui gagne. Didier Deschamps est le mieux placé pour le savoir. Outre la liste des 26 Bleus retenus pour l'Euro, qu'il va annoncer, mardi 18 mai, en simultané sur TF1 et M6, un petit groupe de joueurs, dans lequel il pourra piocher, dans l'hypothèse d'un forfait (blessure, contamination au Covid...), sera aussi appelé à se tenir prêt.

En optant pour cette formule, il avait évité à son groupe de plonger dans un psychodrame, lui qui a été marqué, avant le Mondial 1998, par le départ chaotique de six de ses coéquipiers (Lionel Létizi, Martin Djetou, Sabri Lamouchi, Pierre Laigle, Ibrahim Ba et Nicolas Anelka).

Trois ans plus tard, au moment d'annoncer ses choix d'hommes, "DD" va reconduire ce mode d'organisation. "Ce sera le même fonctionnement", avait-il confirmé à L'Équipe mi-décembre. Pourquoi des suppléants au lieu des habituels réservistes, apparus pour la première fois sous Aimé Jacquet en 1998 ? Pour la Coupe du monde en Russie, il avait justifié sa décision par la volonté de se mettre "en mode compétition" et "travailler sur le qualitatif dès le premier jour".

Même si, en 2018, aucun suppléant n'a eu l'opportunité de rejoindre les futurs champions du monde, rien ne dit qu'il en sera de même en cette année où les organismes ont été mis à rude épreuve. Sous l'ère Deschamps, cinq des 26 joueurs placés sur "liste d'attente" (5%) ont vu leur destin basculer avant un Mondial ou un Euro.

C'est peu, certes, mais en retirant du total les onze suppléants du Mondial russe, les chances de faire partie de l'aventure montent à 33%. Stéphane Ruffier et Rémy Cabella en 2014, Adil Rami et Samuel Umtiti en 2016, ainsi que Morgan Schneiderlin en 2014 et 2016 sont les preuves vivantes que, jusqu'au bout, tout est possible.