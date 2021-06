Euro : comment Roberto Mancini a fait renaître l'Italie après le cataclysme de 2018

Un peu moins de trois ans, c'est le temps qu'il a fallu à l'ancien international (36 sélections de 1984 à 1994) pour faire renaître l'Italie. Trois ans, entrecoupés par le Covid-19, durant lesquels il s'est attaqué, avec envie, au chantier qui lui avait été confié. S'entourant ses inoxydables trentenaires, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini (34 et 36 ans, plus de 200 capes à eux deux), l'ex-entraîneur de l'Inter Milan (2004-2008 puis 2014-2016) et de Manchester City (2009-2013) a participé l'émergence d'une nouvelle génération symbolisée par la classe "biberon" Nicolò Barella, Federico Chiesa et Gianluigi Donnarumma.

"C'est un homme qui parle peu, mais il a créé un beau groupe. Il a relancé une équipe au plus bas depuis 60 ans. Avec une grande sérénité, il transmet du calme et de la confiance", a confié le défenseur Giorgio Chiellini. "Il a réussi à entrer dans le cœur de tout le monde en peu de temps". "Il est le meilleur entraineur pour apporter de l'enthousiasme au sein du groupe. Avec lui, la pression ne se fait pas sentir", a assuré Leonardo Bonucci. Du caractère et l'enthousiasme, la griffe Roberto Mancini.

Après avoir procédé une large revue d'effectif des joueurs (plus de 70 joueurs), allant puiser dans le réservoir des Espoirs, il a pu leur insuffler une mentalité de vainqueur. "Gagner des matchs n'était pas notre priorité au début", avait expliqué le sélectionneur azzurro, après avoir validé la qualification pour l'Euro, finalement reporté d'un an à cause du coronavirus. "Notre tâche principale était de faire quelque chose de nouveau et de différent pour rendre nos fans heureux et passionnés à nouveau. Ensuite, nous voulions donner à nos joueurs une mentalité gagnante. Parce que c'est la meilleure façon d'atteindre le succès."

Une invincibilité qu'il a portée à 27 rencontres, grâce aux victoires contre Saint-Marin (7-0) et la République tchèque (4-0) juste avant le début de la compétition. À l'Euro, même si ce n'est pas l'objectif prioritaire, le technicien de 56 ans pourrait aller cueillir le record suprême de 30 rencontres sans défaite de Vittorio Pozzo, sélectionneur champion du monde en 1934 et 1938.

De quoi en faire de l'Italie un favori ? Roberto Mancini, prolongé jusqu'en 2026, signe du crédit que lui accorde ses dirigeants, garde les pieds sur Terre. Il est là pour bâtir sur la durée. Il attend surtout que ses joueurs fassent honneur au maillot de la Nazionale. "Nous irons sur le terrain étant conscients de l'importance du maillot bleu. Nous l'honorerons chaque minute", a-t-il écrit dans une lettre au peuple italien, à la veille de leurs débuts contre la Turquie, ce vendredi 11 juin (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr). "Nous représenterons l’un des pays les plus forts et les plus beaux du monde. Unis sous un même ciel bleu, vêtus du maillot bleu. Unissons-nous pour la belle cause qui réunit plus de 60 millions d'Italiens : FORZA AZZURRI !"

L'Euro va lui permettre de tester la résistance de son équipe. Ça débutera face aux Turcs, devant les 16.000 supporters du Stadio Olimpico acquis à leur cause. Après ce premier match, les quarts de finaliste de l'Euro 2016 pourront savoir s'ils auront une carte à jouer, aux côtés des ténors que sont le Portugal, tenant du titre, la France, championne du monde en titre, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Et, pourquoi pas, décrocher le trophée Henri-Delaunay, une deuxième fois, après 1968...