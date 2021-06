Des tensions entre Mbappé et Giroud ? "Il n'y a rien du tout" assure Pogba, le patron du vestiaire FRANCK FIFE / AFP

CONFÉRENCE DE PRESSE - Alors que des rumeurs évoquaient une brouille entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, Paul Pogba est venu calmer les choses en conférence de presse ce jeudi. Et recentrer la conversation sur l'objectif des Bleus : la victoire.

Déjà de la friture sur la ligne entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, à la suite des déclarations de ce dernier après le match France-Bulgarie, mardi ? Certains ont cru voir les premiers signes d'un collectif qui se fissurerait. Mais rapidement - 48h plus tard -, Paul Pogba a tenu à dégonfler la situation en conférence de presse ce jeudi. Interrogé à ce sujet, le milieu de terrain l'a assuré : "entre Olivier (Giroud) et Kyky (Mbappé), il n'y a rien du tout".

Les seules tensions, c'est au dos et aux jambes - Paul Pogba, milieu de terrain

Loin des analyses selon lesquelles le Parisien aurait mal pris les reproches de son compère de l'attaque, entré en jeu à la suite de la blessure de Benzema, et qui regrettait que "les ballons n'arrivent pas", il n'y a pas de problème, assure Pogba. Le Mancunien s'est même amusé de ces rumeurs, expliquant, avec son ton habituel, que "les seules tensions, c'est au dos et aux jambes (...) il y a les kinés qui sont là pour bien nous masser, pour enlever toutes ces tensions-là". Avant de reprendre, plus sérieusement, en indiquant que "de l'intérieur, il n'y a rien, il y a toujours eu une très bonne ambiance avec tout le monde".

Notre rival, ce sera nous-mêmes - Paul Pogba

Le milieu de terrain, un des patrons du vestiaire, en a profité pour insister sur la nécessité pour le groupe de rester soudé et concentré sur son objectif. "Le plus important, c'est le groupe soudé, la belle ambiance", a déclaré Pogba, qui a également voulu insister sur la nécessité de garder la tête froide au milieu des éloges tressées sur les qualités de l'effectif. S'il reconnaît volontiers prendre du "plaisir de voir les meilleurs attaquants au monde dans la même équipe", le numéro 6 des Bleus s'est défendu de toute arrogance au sein d'un groupe qui affiche "la bonne mentalité" et qui est habitué à la pression inhérente à son statut.

Insistant sur la nécessité de "faire attention à ce que cela ne monte pas trop à la tête", Pogba s'est aussi montré sûr du niveau de l'équipe. Alors que la France s'apprête à aborder le groupe le plus difficile de la compétition avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, le milieu de terrain estime que, dans ce groupe de la mort, les Bleus sont leurs plus grands adversaires. "Notre rival, ce sera nous-mêmes. Dès maintenant, on a un objectif : remporter l'Euro" a avancé le joueur.

