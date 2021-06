Danemark-Galles : Mikkel Damsgaard, du cœur pour deux Mikkel Damsgaard célèbre son but avec le Danemark contre la Russie, le 21 juin 2021. − JONATHAN NACKSTRAND / POOL / AFP

RÉVÉLATION - Promis à une place de joker dans l'effectif danois, Mikkel Damsgaard a été promu titulaire, après l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen. À tout juste 20 ans, il a déjà marqué de son empreinte l'Euro du Danemark.

Il aurait dû continuer à apprendre dans l'ombre de Christian Eriksen. Le malaise cardiaque du numéro 10, qui s'est effondré en plein match contre la Finlande (0-1), le 12 juin, l'a obligé à prendre plus tôt que prévu la relève. Arrivé à l'Euro avec trois sélections dans les jambes, Mikkel Damsgaard est apparu désinhibé, malgré le contexte. Lancé dans le grand bain, lors de la défaite contre la Belgique (1-2) le 17 juin, le natif de Jyllinge a mis du cœur à l'ouvrage. Le jeune Danois, 20 ans seulement, mais décomplexé comme s'il en avait 30, a signé l'un des plus beaux buts de la phase de poules, quatre jours plus tard contre la Russie (1-4). Sa frappe, soudaine et puissante à 20 mètres, a mis le Danemark sur la voie royale des huitièmes de finale. Un but splendide dont la beauté a laissé pantoise la presse du Vieux Continent. "Avec une cape, un haut-de-forme et une baguette magique incrustée sur sa jambe droite (...), le benjamin de l'équipe a plongé le stade en extase", a jubilé la télévision publique danoise DR. "Poétiquement, Damsgaard, le remplaçant d'Eriksen, a marqué un but dont son coéquipier aurait sans aucun doute été fier, s'il l'avait marqué lui-même", a lancé le tabloïd britannique Daily Mirror. Crédité de la note de 8 en Italie par La Gazzetta dello Sport, l'ailier, qui évolue le reste de la saison à la Sampdoria Gênes, a impressionné par sa maturité balle au pied. "Mikkel a au moins un potentiel évident pour devenir un meneur de jeu de premier ordre", a même jugé le tabloïd danois Ekstra Bladet. "Damsgaard pourrait bien être le remplaçant d'Eriksen si la star de l'équipe nationale arrête sa carrière."

C'est dire l'engouement autour de Mikkel Damsgaard, méconnu du grand public il y a encore une saison. Il faut dire que le joueur, entraîné par son père au Jyllinge FC, le club de sa ville natale, a déjà fait beaucoup de chemin en très peu de temps. Formé au FC Nordsjælland, qu'il rejoint en 2012, il n'a que 17 ans, le 26 novembre 2017, lorsqu'il fait ses débuts en équipe première, sous les ordres de Kasper Hjulmand, qui le lancera aussi trois ans plus tard en équipe nationale. Il s'affirme rapidement comme une pièce maîtresse de l'équipe danoise, avec 13 buts et 21 passes décisives en 93 rencontres, dont 11 buts et 7 passes décisives lors de sa dernière saison. Transféré à la Sampdoria Gênes en février 2020, mais qu'il a rejoint en septembre, le jeune ailier se signale par sa capacité d'intégration et sa polyvalence, l'une de ses grandes forces.

Damsgaard est un enfant prodige - Claudio Ranieri, ancien entraîneur de la Sampdoria Gênes

"Damsgaard a très bien réussi à s'installer en Italie et dans le football italien", a expliqué Carlo Osti, directeur sportif de la Samp, au micro de DAZN en janvier 2021. "C'est un garçon intelligent qui apprend vite. Sa position sur le terrain est en train de se définir. Il a joué d'excellents matchs comme ailier, mais aussi en tant que milieu de terrain offensif et derrière les attaquants, donc il peut jouer n'importe où à l'avant." Au-delà de sa facilité à évoluer dans tous les systèmes de jeu, le Danois (2 buts et 4 passes décisives en 35 matchs) a prouvé sa fiabilité. Il n'a raté que trois matchs de championnat. "Damsgaard est un enfant prodige", l'a complimenté Claudio Ranieri, l'entraîneur de l'inoubliable triomphe de Leicester en 2016. "Il doit être tranquillement géré sans l'accabler de trop de responsabilités", a ajouté celui qui l'a eu sous ses ordres pendant une saison en Italie. Ses performances en Serie A poussent alors Kasper Hjulmand, l'homme de ses débuts, à lui offrir sa première sélection en équipe nationale. "Damsinho", comme son sélectionneur le surnomme affectueusement, se distingue tout de suite. Titulaire contre la Suède (2-0), le 11 novembre 2020, en raison de la pénurie d'internationaux, évoluant en Angleterre, obligés de respecter une quarantaine, il délivre une passe décisive. Rappelé en mars 2021, pour le dernier grand rassemblement avant l'Euro, l'ailier de la Sampdoria Gênes confirme contre la Moldavie (8-0), avec un doublé et deux nouveaux caviars.

C'est fantastique de faire partie de tout ça - Mikkel Damsgaard, ailier de l'équipe du Danemark

Avec son début d'Euro, Mikkel Damsgaard s'est révélé aux yeux de l'Europe. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la Sampdoria, il attise les convoitises. Le Barça et le Milan AC, où joue son capitaine Simon Kjær, sont sur les rangs pour l'enrôler. À moins qu'il ne choisisse de marcher das les pas de Christian Eriksen, en rejoignant Tottenham, qui serait prêt à en faire le Danois le plus cher de l'histoire, devant Joachim Andersen, recruté pour 25 millions d'euros par Lyon à l'été 2019. "Vous avez vu ce but de Damsgaard ? J'ai envie de vous dire que son prix, à l'heure actuelle, est d'au moins 30 millions d'euros. Mais s'il marque encore, ça grimpera à 40 millions", a assuré le président génois Massimo Ferrero au quotidien italien Il Secolo XIX. En attendant la fin de l'Euro pour se pencher sur son avenir, le nouveau héros des "Dynamites danoises" est concentré sur le huitième de finale à venir contre le pays de Galles, samedi 26 juin. "C'est complètement fou que l'on soit qualifiés. C'est fantastique de faire partie de tout ça, c'est génial de voir les supporters devenir fous. Je n'avais jamais rêvé de faire partie de quelque chose d'aussi énorme, c'est un sentiment fantastique. On va donner tout ce que l'on a", a-t-il promis. Tout donner pour le Danemark, qui se prend à rêver 29 ans après son sacre surprise. Tout donner aussi pour Christian Eriksen. Suivez toute l'actualité de l'Euro et des Bleus sur notre live permanent.

