Angleterre-Danemark : le prince Charles fait jouer "Football's coming home" à son orchestre militaire

Il est impossible de passer à côté de l'événement outre-Manche. Après avoir vibré mardi pour l'Italie, sortie vainqueure de la première demi-finale contre l'Espagne (1-1 a.p., 4-2 t.a.b), jouée à Wembley, Londres s'est parée aux couleurs des Three Lions. Dans la capitale anglaise, théâtre du "Final Four" du championnat d'Europe, tous les yeux sont tournés vers l'équipe nationale.

Après deux échecs en demi-finale en 1968 et 1996, l'Angleterre a une nouvelle chance d'atteindre sa première finale de l'Euro, 55 ans après son seul trophée majeur remporté à la Coupe du monde 1966. La sélection de Gareth Southgate va devoir écarter de son chemin le surprenant Danemark, mercredi 7 juillet (à 21h, en live commenté sur LCI.fr) dans "le temple du football".

Si le match s'annonce indécis sur la pelouse, inégal en tribunes, la faute aux restrictions sanitaires, il est déjà passionné sur les trottoirs de Londres et aux abords de Wembley. Les pubs sont pris d'assaut plusieurs heures avant le coup d'envoi, tandis que les fans, maillots sur le dos et regroupés sur les rives de la Tamise, chantent leur amour inconditionnel des Three Lions. Une ferveur populaire partagée au plus haut sommet du Royaume. "Aujourd'hui c'est le grand jour ! Allez l'Angleterre !", a tweeté le Premier ministre Boris Johnson. Le prince Charles a lui souhaité "bonne chance" à l'équipe dans un tweet.