Après France-Suisse : pour Deschamps, l'heure de la réflexion

On a vite fait de faire descendre Didier Deschamps du piédestal, sur lequel on le croyait vissé depuis un soir de juillet 2018. Dès le lendemain de l'élimination des Bleus face à la Suisse (3-3, 4 t.a.b à 5), la question de son maintien s'est invitée. Comme par réflexe, la France aux "66 millions de sélectionneurs" s'est interrogée sur l'opportunité de continuer avec celui qui, depuis le 8 juillet 2012, est à la tête de l'équipe de France, soit 3278 jours sans discontinuer. C'est plus que n'importe lequel de ces prédécesseurs.

Au rayon des griefs, il y a évidemment son choix tactique dégainé face à la Nati en huitième de finale, sortant de son chapeau un 3-5-2 inédit dans cet Euro. Des médias devinant dans cette décision le signe que "DD" avait cédé à la pression des joueurs et n'avait plus la main sur un vestiaire considéré en autogestion. "Rassurez-vous, c'est bien moi qui prends les décisions", avait-il glissé juste avant une rencontre, où on l'a aussi vu parlementer avec Kingsley Coman, qui refusait son remplacement.