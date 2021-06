Avant France-Suisse, Deschamps poussé vers une défense à 3 par les blessures... et ses joueurs

Une révolution tactique, faute de mieux à gauche ? Après avoir misé sur un 4-4-2 en losange, modulable en 4-3-3, contre l'Allemagne (1-0) et la Hongrie (1-1), puis un 4-3-1-2 face au Portugal (2-2), Didier Deschamps s'apprête à changer, encore une fois, de formule. Confronté à une pénurie au poste d'arrière gauche, même si Lucas Hernandez (genou) semble en voie de rémission, le sélectionneur tricolore envisage d'aligner une défense à trois, dans un système en 3-4-1-2, évolutif en 5-3-2, pour affronter la Suisse en huitième de finale de l'Euro, lundi 28 juin (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr).

Cette configuration, jamais utilisée par les Bleus dans cet Euro, a été poussée par les joueurs, qui en ont fait part à leur sélectionneur. "Le coach est ouvert à ce genre de discussions", a confirmé Raphaël Varane, dimanche 27 juin, au micro de Téléfoot . "Il aime bien avoir le retour des joueurs. Il n'hésite pas à discuter individuellement avec chacun pour qu'on se sente confortable. Il a besoin du ressenti des joueurs et qu'on soit le plus à l'aise le jour du match. C'est le genre de discussions qu'on peut avoir", a ajouté le vice-capitaine de l'équipe de France, interrogé depuis l'hôtel des champions du monde à Bucarest.

Un passage à trois axiaux ne serait pas sans conséquence pour les joueurs, habitués à jouer à quatre derrière. "On a moins d'habitudes", a reconnu Presnel Kimpembe, l'autre membre de l'habituelle charnière tricolore, également invité à s'exprimer dans l'émission de TF1. "C'est une question d'adaptation", assure toutefois Raphaël Varane. "On a des joueurs complémentaires, avec beaucoup de qualités. C'est beaucoup de communication et de repères sur le terrain. On sait qu'on peut jouer dans différents systèmes. On a déjà joué à trois défenseurs. C'est une possibilité que l'on a. Avec notre effectif, on a beaucoup de possibilités."