Belgique-Russie : Thierry Henry, le Diable bleu

"C'est un honneur et un privilège d'être appelé à prêter main-forte à Roberto et au reste du staff. Il s'agit de la continuité d'une histoire inachevée pour laquelle nous donnerons tout pour qu'elle soit couronnée de succès", a déclaré Thierry Henry, qui a réservé ses premiers mots au site officiel de la RBFA. Un retour qui a ravi Roberto Martinez, qui a joué un rôle dans cette affaire. "Son expérience des compétitions et son savoir-faire en matière de football international constituent une grande valeur ajoutée pour notre équipe", a commenté le Catalan. "Thierry connaît presque l'intégralité des joueurs et du staff et il nous a paru naturel de poursuivre l'histoire commencée lors de la campagne qualificative pour la Coupe du monde 2018."