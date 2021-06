France-Suisse : il y aura plus de places dans le stade... et moins de supporters français

À l'occasion de ce match contre la "Nati", lundi 28 juin (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr), la jauge d'accueil de la National Arena a été relevée. Lors des trois premières rencontres de poules disputées dans l'écrin roumain, Autriche-Macédoine du Nord (3-1), Ukraine-Macédoine du Nord (2-1) et Ukraine-Autriche (0-1), seuls 13.000 supporters avaient été autorisés à s'installer en tribunes. Faute d'affiche prestigieuse, l'affluence avait peiné à dépasser les 10.000 spectateurs.

La ferveur ne va pas retomber sur le chemin des Bleus. Après des débuts réussis contre l'Allemagne (1-0), dans une Allianz Arena de Munich, garnie de 14.000 spectateurs, et deux nuls face à la Hongrie (1-1) et au Portugal (2-2), au cœur d'une bouillante Puskas Arena de Budapest, pleine à craquer, avec 60.000 sièges occupés, les champions du monde vont poursuivre leur tournée des stades européens. Prochain arrêt : Bucarest, pour y défier la Suisse en huitième de finale de l'Euro.

Alors que le gouvernement britannique ayant promis de relever la jauge de Wembley, à Londres, à 60.000 spectateurs pour les demi-finales et la finale, les 6, 7 et 11 juillet, le stade de Bucarest est l'un des premiers à l'augmenter en cours d'Euro. Cette hausse de la capacité d'accueil ne va toutefois pas profiter aux supporters tricolores. Entre 1350 et 1500 fans français seulement sont attendus pour France-Suisse contre 7500 pour Portugal-France à Budapest. Ils pourraient être encore moins, en raison de la complexité logistique, faute de vols suffisants ou à cause des prix exorbitants pour se rendre en Roumanie.