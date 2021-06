EN DIRECT - Suivez avec nous la cérémonie d'ouverture et Turquie-Italie

Que la fête commence ! Avec un an de retard sur le calendrier initial, la faute à la pandémie de Covid-19 qui a plongé le monde entier dans le brouillard, l'Euro s'ouvre, ce vendredi 11 juin, par un alléchant Turquie-Italie (21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr). À Rome, dans un Stadio Olimpico, rempli à 25% de sa capacité (16.000 spectateurs environ), la Squadra Azzurra va devoir répondre aux attentes devant son public. Absente du dernier Mondial, une première depuis 60 ans, la Nazionale, en pleine renaissance, va pouvoir tester ses ambitions face à des Turcs, qui ne nourriront aucune appréhension.

"Le premier match est toujours le plus difficile, il faut être libre mentalement. (...) Si on fait les choses comme on sait les faire, avec tranquillité, on va y arriver", a affirmé le sélectionneur italien Roberto Mancini, jeudi 10 juin, à la veille du match d'ouverture. Nommé à la mi-mai 2018, pour succéder au tant décrié Gian Piero Ventura, l'ex-entraîneur de l'Inter Milan a ramené la Nazionale où elle doit être. Il lui a redonné de la confiance et de la personnalité, grâce à des qualifications pour l'Euro (dix victoires en dix matchs) et le prochain "Final 4" de la Ligue des Nations. Pour leur première compétition majeure en cinq ans, les Italiens avancent avec des certitudes, une série de 27 matches sans défaite, mais sans avoir affronté de vrais cadors.