EN DIRECT - Italie-Angleterre : une couronne, deux prétendants au trône

Les Three Lions, sevrés de trophée depuis le Mondial 1966, disputent leur première finale d'un tournoi majeur depuis 55 ans, la toute première dans un Euro. C'est face à l'Italie, l'une des nations les plus régulières au haut niveau, avec quatre finales disputées depuis l'an 2000, mais en pleine reconquête depuis sa non-qualification à la Coupe du monde 2018.

Italie-Angleterre, "c'est énorme et le fait que ce soit à Wembley, c'est encore plus spécial". Les mots du défenseur anglais John Stones conférent à la finale de l'Euro, dimanche 11 juillet (à 21h, en live commenté sur LCI.fr), un caractère solennel... presque royal. Dans son temple sacré, à Londres, l'Angleterre est en quête de sa première couronne européenne.

"Pour nous, c'est le plus gros test qu'on puisse imaginer", a convenu le sélectionneur anglais Gareth Southgate. Tombeuse en demie des Espagnols aux tirs au but (1-1 a.p., 4-2 t.a.b.), la Nazionale, invaincue depuis 33 matchs, veut tirer un trait sur ses deux dernières finales à l'Euro, en 2000 et en 2012, perdues face à France (2-1, a.p.) et l'Espagne (4-0). Les Azzurri, qui courent après le trophée Henri Delaunay, 53 ans après leur unique triomphe, rêvent d'éteindre la ferveur incandescente de Wembley, dont la majorité des 60.000 supporters présents sera entièrement acquise à la cause de la bande à Harry Kane.