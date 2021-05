Euro : "Tellement fier", Benzema savoure son retour en équipe de France... Mbappé aussi

BONHEUR - Après plus de cinq ans de disgrâce, Karim Benzema a été rappelé, mardi 18 mai, par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. Sur Instagram, l'attaquant du Real Madrid s'est dit "très fier" de reporter la tunique tricolore. Kylian Mbappé l'a même interpellé sur les réseaux.

8 octobre 2015-18 mai 2021. Plus de cinq ans et demi après sa 81e - et dernière - sélection, Karim Benzema retrouve les Bleus. Longtemps, il a cru ne jamais pouvoir revêtir à nouveau le maillot frappé du coq. C'est, avec fierté non feinte, qu'il a accueilli sa convocation en équipe de France pour disputer l'Euro, du 11 juin au 11 juillet. Retenu par Didier Deschamps, comme pressenti ces dernières heures, l'attaquant du Real Madrid a savouré son retour en Bleu, lorsque le sélectionneur a cité son nom dans sa liste de 26 joueurs. Un peu plus d'une heure après l'annonce, il a partagé sa joie sur les réseaux sociaux.

"Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien #AllezLesBleus", a posté le joueur formé à Lyon sur ses comptes Twitter et Instagram. Un message qu'il a accompagné une photo de lui avec le maillot de l'équipe de France.

Quelques minutes plus tôt, Kylian Mbappé avait tenu à saluer, à sa façon, le retour de Karim Benzema en équipe de France. L'attaquant du PSG, qui n'a jamais évolué au côté du Madrilène chez les Bleus, a posté un montage sur Twitter dans lequel on voit les deux joueurs se tapant dans les mains sous la tunique tricolore, avec en description "KB x KM" et neuf émojis "flamme". Dans la foulée, Karim Benzema lui a répondu avec un "Allons-y, crack !". La promesse d'un sacré feu d'artifice dans moins d'un mois.

