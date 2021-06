France-Bulgarie : revoilà la "MGB"... et N'Golo Kanté

Ce schéma tactique, retravaillé du côté de Clairefontaine, samedi 5 juin, sera l'occasion de revoir, en conditions réelles, la "MGB", composée de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema, plutôt convaincante à Nice. À l'origine ou à la finition des trois buts, leur association a laissé entrevoir de belles promesses . "Il y a eu de bonnes choses", avait jugé "DD" au micro de TF1 après la victoire contre les Gallois. "Avec un peu plus de réussite, (le score) aurait pu être bien plus lourd. C'est bien pour une première phase." Face aux Bulgares, le sélectionneur tricolore pourra peaufiner les automatismes de sa triplette.

Malchanceux à l'Allianz Riviera, plus de cinq ans après sa dernière sélection, touchant le poteau et voyant son penalty repoussé par le gardien gallois, "KB(1)9" aura, lui, une nouvelle opportunité pour se démarquer. Face aux Bulgares, l'attaquant du Real Madrid sera animé par l'envie de débloquer son compteur en Bleu, stoppé à 27 buts depuis le 8 octobre 2015. Histoire de se libérer totalement avant de prendre part à sa première compétition internationale depuis la Coupe du monde 2014.

De la "MGB" et Benzema, il sera question, mais pas que. Contrairement au premier test contre le pays de Galles, où il avait attiré toute la lumière, le trio que le reste de l'Europe nous envie devra partager la scène face à la Bulgarie. Ménagé après le sacre de Chelsea en Ligue des champions, N'Golo Kanté va faire son grand retour dans le cœur du jeu des Bleus. Le milieu relayeur, meilleur joueur de la finale, retrouvera sa place habituelle de sentinelle dans le onze de départ de Deschamps. Lui, en tout cas, est prêt à jouer là, où le champion du monde 1998 le décidera. "Je me sens bien quand j'ai la liberté d'aller plus haut, mais je peux rester en 6, en pointe basse, et prendre du plaisir aussi", a assuré le joueur des "Blues", dimanche 6 juin.