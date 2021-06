Euro : Benzema et les Bleus ont perdu la recette pour marquer sur penalty

C'est un exercice sur lequel la réussite fuit les Bleus. Mercredi 2 juin, à Nice, l'équipe de France s'est mise en route pour l'Euro. Avant de retrouver la Bulgarie, mardi 8 juin au Stade de France, avant de passer aux choses sérieuses face à l'Allemagne, le 15 juin à Munich, les hommes de Didier Deschamps ont passé haut la main leur premier test, en conditions réelles, contre le pays de Galles (3-0). Après plus de cinq ans d'absence, Karim Benzema a renoué avec le maillot frappé du coq. Plein d'envie, il n'a pas connu la réussite qu'il aurait mérité face au but, touchant le poteau et voyant son penalty repoussé par le gardien gallois.

En soi, ce n'est pas bien grave. D'autant que Karim Benzema a en lui la capacité de rebondir et de s'améliorer dans un exercice qu'il appréhende plutôt bien en clubs (16 penaltys réussis sur 16 tentatives avec l'OL et le Real Madrid). Son raté, le 5e pour les Bleus sur leurs huit dernières tentatives, fait toutefois ressurgir les difficultés par les champions du monde lorsqu'ils se présentent sur le point blanc à 9m15. Avant lui, les deux autres membres de la "MGB", Kylian Mbappé (au Kazakhstan en mars 2021) et Antoine Griezmann (en Suède en septembre 2020), ont aussi été mis en échec. Pour retrouver un penalty transformé par un joueur tricolore, il faut faire un saut dans le temps de neuf mois. Olivier Giroud, seul Français à afficher un taux de réussite de 100% (4/4), avait alors fait trembler les filets lors du remake de la finale du Mondial 2018 contre la Croatie (4-2).

Des échecs tricolores qui n'inquiètent pas outre mesure Didier Deschamps. "Plusieurs joueurs sont capables de tirer les penaltys, même si on reste sur une série qui n'est plutôt pas bonne", a relativisé le sélectionneur en conférence de presse d'après-match. Peu habitués s'en remettre au hasard, "DD" et son staff vont sûrement multiplier les séances et travailler sur cet aspect, du côté de Clairefontaine, pour que leurs Bleus se détachent au plus vite de cette mauvaise habitude. Sans conséquence jusque-là, un autre penalty manqué, cette fois à l'Euro, pourrait causer la perte des champions du monde.