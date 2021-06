France-Suisse : le huitième de finale des Bleus arbitré... par un Argentin

Il est le seul non-Européen à officier pendant l'Euro. L'arbitre argentin Fernando Andrés Rapallini a été désigné par l'UEFA pour diriger le huitième de finale France-Suisse, lundi 28 juin (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr) à Bucarest. De prime abord, la présence du Sud-Américain peut surprendre. Que vient-il faire là ? L'explication est on ne peut plus simple : l'Argentin, âgé de 43 ans, participe à un échange entre l'UEFA et la Confédération sud-américaine (COMNEBOL). Son homologue espagnol Jesus Gil Manzano a lui été envoyé au Brésil, où il officie durant la Copa America.

Premier arbitre non européen à participer au championnat d'Europe des nations, Rapallini a déjà dirigé deux rencontres depuis le début du tournoi. Il a arbitré Ukraine-Macédoine du Nord (2-1) et Croatie-Écosse (3-1). L'homme, connu pour être strict et sévère dans ses décisions, a été fidèle à sa réputation : il a sorti cinq cartons jaunes et sifflé deux penalties.