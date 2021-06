Hongrie-France : 13-1, le jour où les Bleus ont pris une leçon de football

"Je vous parle d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître", aurait pu chanter le regretté Charles Aznavour. Le 12 juin 1927, il y a 94 ans, presque jour pour jour, la Hongrie infligeait une raclée historique à l'équipe de France. À Budapest, devant 28.000 spectateurs, les Bleus s'étaient inclinés sur un score à deux chiffres (13-1), avec un sextuplé de József Takács, surnommé "Kiss Taki", trois doublés de György Orth, Vilmos Kohut et György Skvarek et un but contre son camp du capitaine tricolore Jules Devaquez. Cela reste, à ce jour, la plus large victoire de l'histoire de la sélection hongroise.

À l'issue du match, amical soit dit en passant, le pauvre Maurice Cottenet, titulaire dans la cage française lors de cette débâcle, prend ses responsabilités. Il raccroche définitivement les gants avec les Bleus. "Je crois que je ferais bien de prendre ma retraite. Il faut savoir partir en beauté", affirme le portier de l'Olympique de Paris, dont la parenthèse bleue aura été plus que chaotique, avec 69 buts encaissés en 18 sélections, dont 9 pour ses débuts, le 18 janvier 1920, face à l'Italie (9-4).